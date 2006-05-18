Єхануров у Рівному представить нового голову облдержадміністрації
18:05, 18 травня 2006Політика
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19 травня Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ відвідає Рівненську та Житомирську області.
Про це повідомив УНІАН прес-секретар прем’єр-міністра Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ.
У Рівненській області прем’єр зустрінеться з адміністративно-господарським активом області, на якій планує представити нового голову облдержадміністрації, після чого відвідає ВАТ «Рівненський завод Газотрон», де візьме участь у відкритті цеху.
У Житомирській області Ю.ЄХАНУРОВ зустрінеться з адміністративно-господарським активом області у смт. Баранівка, де, зокрема, планує представити нового голову Баранівської райдержадміністрації.
19 травня увечері прем’єр планує повернутися до Києва.
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