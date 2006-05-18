Єхануров у Рівному представить нового голову облдержадміністрації

19 травня Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ відвідає Рівненську та Житомирську області.

Про це повідомив УНІАН прес-секретар прем’єр-міністра Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ.

У Рівненській області прем’єр зустрінеться з адміністративно-господарським активом області, на якій планує представити нового голову облдержадміністрації, після чого відвідає ВАТ «Рівненський завод Газотрон», де візьме участь у відкритті цеху.

У Житомирській області Ю.ЄХАНУРОВ зустрінеться з адміністративно-господарським активом області у смт. Баранівка, де, зокрема, планує представити нового голову Баранівської райдержадміністрації.

19 травня увечері прем’єр планує повернутися до Києва.