У Януковича «типу відреагували» на події у Печерському суді

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що журналісти повинні мати можливість виконувати свої обов’язки.

Про це сказала прес-секретар глави держави Дарка ЧЕПАК, коментуючи на прохання УНІАН інформацію щодо застосування сили до журналістів співробітниками міліції у Печерському районному суді Києва, де слухалася справа проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

«Позиція Президента залишається незмінною – він виступає за те, щоб журналісти мали можливість виконувати свої обов’язки, згідно з законом «Про інформацію», - наголосила Д.ЧЕПАК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час засідання Печерського суду у справі Ю.ТИМОШЕНКО до зали суду увірвалися бійці спецпідрозділу «Беркут» і почали виштовхувати журналістів, було пошкоджено відеотехніку «5-го каналу».

Видавлюючи представників ЗМІ від зали судового засідання по коридору, представники «Беркута» не реагували за заклики, що вони порушують закон про перешкоджання роботі представників ЗМІ. Зокрема, бійці «Беркута», не розбираючи - чоловік чи жінка перед ними, та не надаючи будь-яких пояснень, грубо штовхали журналістів.

Також вони ігнорували висловлення, що вони порушують, як мінімум, три статті Кримінального кодексу – 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), 364 (Зловживання владою або службовим становищем), 365 (Перевищення влади або службових повноважень). У відповідь на це працівники «Беркута» рекомендували журналістам звертатись із заявами до міліції, якщо проти них вчинили щось протиправне.