Кірєєв не зміг продовжити засідання суду без Тимошенко

Печерський районний суд Києва завтра, 7 липня, продовжить розгляд кримінальної справи за обвинуваченням колишньої прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняв головуючий у суді суддя Родіон КІРЄЄВ.

За його словами, у засіданні суду оголошено перерву, оскільки підсудна була видалена із зали суду через порушення порядку, а на нинішній стадії процесу їй мають бути оголошені її права.

У свою чергу, представники прокуратури висловили думку, що судове засідання можна продовжити, а права підсудній зачитати за її присутності на наступному судовому засіданні.

Засідання суду розпочнеться о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні суддя Печерського суду Р.КІРЄЄВ вимагав за порушення порядку видалити із зали народного депутата Михайла КОСІВА. Депутат відмовився виходити. Після чого парламентарію стало зле і його забрала «швидка».

Пізніше в залі суду виник конфлікт між народними депутатами від опозиції та працівниками судової міліції «Грифон», які на вимогу судді за порушення порядку в засіданні намагалися примусово видалити із зали народного депутата Євгена СУСЛОВА. Потім до зали суду увірвалися бійці спецпідрозділу «Беркут» і силоміць вивели з нього депутата Є.СУСЛОВА, при цьому виштовхуючи журналістів. Пізніше за порушення порядку з зали суду було виведено Ю.ТИМОШЕНКО. Суддя заборонив їй бути присутньою на наступному засіданні суду.