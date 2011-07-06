Київрада йде на рекорд: на сесію виноситься 500 земельних справ

На сесію Київради 14 липня 2011 року виноситься майже 500 земельних справ. Питання, пов’язанні із землею, становлять 90% з усіх питань порядку денного цього засідання.

Про це повідомила лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА, інформує прес-служба політсили.

«Така нечувана кількість земельних питань вперше розглядатимуться в одну сесію за всю історію існування Київради. Як бачимо, всупереч заявам нинішньої влади, більшість Київради – депутати Партії регіонів та Блоку Черновецького, яка є визначальною при прийнятті рішень, пішла далі «молодої команди». За ЧЕРНОВЕЦЬКОГО хоча б намагалися, не вказуючи адреси та фірми, називати номери кадастрових справ, зараз же влада пішла ще далі», - заявила Т.МЕЛІХОВА.

Водночас, за її інформацією, по 107 кадастрових справах з винесених 500 земельних питань у депутатів на сьогодні відсутня інформація.

«Для того, щоб депутати не могли детально вивчити документи, керівництво КМДА та секретар Київради навмисно затягували передачу їх до розгляду Київради, вигадуючи всілякі штучні приводи. Депутати змушені будуть голосувати за ці питання без належного вивчення і фактично із заплющеними очима. Є велика небезпека, що серед запропонованих питань виявляться й ті, що вже виносились на розгляд земельної комісії, якими під виглядом побудови соціального житла передбачена забудова території шкіл, дитячих садків та лікарень», - вважає Т.МЕЛІХОВА.

Вона наголосила, що фракція «БЮТ-Батьківщина» у Київраді не голосуватиме за сумнівні питання та такі, які не буде можливості вивчити належним чином.