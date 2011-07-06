Тимошенко: я людина законослухняна

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО має намір приходити на засідання Печерського районного суду Києва, який розглядає порушену проти неї кримінальну справу щодо незаконності підписання газових угод з Росією, хоча не вважає за необхідне бути присутньою у суді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам після виходу з приміщення Печерського районного суду, де сьогодні продовжується розгляд справи проти неї.

«Я думаю, що в принципі моя участь у цьому судовому засіданні не потрібна. Тому що спочатку режим, судова система, яка підпорядкована режиму, шукає людину, яку вона хоче репресувати, після того вони пишуть цій людині вирок, а після того тільки починають суд. Тому я не бачу необхідності бути присутності в цьому залі, тому що всі вироки написані вже давно в кабінеті Президента ЯНУКОВИЧА. Він репресує, він розправляється з опозицією, він дає вказівки. А цей суддя лише маріонетка», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чи буде має намір вона приходити на судові засідання, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Так, я безумовно як законослухняна людина буду ходити до цього суду. А те, що він сьогодні мене видалив із залу суду, – це виключно тому, що зараз мій захисник робив клопотання, заяву про відвід цього судді».