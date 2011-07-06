Тимошенко закликає приєднатися до завтрашніх акцій протесту

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО закликає своїх прихильників прийти завтра до Печерського районного суду Києва і вирушити звідти до Верховної Ради, яка завтра розглядатиме законопроект про пенсійну реформу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на мітингу своїх прихильників.

«Завтра вони продовжать це судилище (засідання суду у справі проти Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН). І завтра ж вони будуть розглядати пенсійну реформу. Я прошу всіх небайдужих людей прийти завтра до Печерського суду, а потім колонами направитися до Верховної Ради», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, партія «Батьківщина» 7 липня розпочне акцію протесту проти ухвалення пенсійної реформи.

Народний депутат України Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ наголосив, що «акції протесту почнуться у четвер, 7 липня, о 9 годин ранку на Хрещатику, 42, біля Печерського суду». Він зазначив, що прихильники «Батьківщини» пройдуть під лозунгами: «Скажемо ні пенсійному геноциду», «Ні репресіям».