З мера Кам'янця зняли звинувачення в хабарі, але все одно посадили

Колишнього міського голову Кам’янця-Подільського Анатолія НЕСТЕРУКА засуджено до 4 років, а екс-керуючий справами Микола НЕЧАЙ одержав до 3 років умовно з випробуванням терміном на 1 рік (звільнений від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 Кримінального кодексу) за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення 5 липня ухвалив Дунаєвецький районний суд. М.НЕЧАЯ у судовій залі було звільнено з-під варти.

Захисник А.НЕСТЕРУКА Лев КАРТУШИН у коментарі УНІАН назвав судове рішенням незаконним.

“Зловживання владою або посадовими повноваженнями - це використання посадовою особою влади чи наданих їй посадових повноважень всупереч служби для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди. Так говорить закон. Органи досудового слідства кваліфікували дії обох обвинувачених (НЕСТЕРУКА та НЕЧАЯ — УНІАН.) за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем) та за ч. 2 ст. 368 ККУ (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище). Тобто у них мав би бути мотив або мета зловживання. Саме ж зловживання службовим становищем заради зловживання не може існувати. У цьому випадку Феміда виправдала Анатолія НЕСТЕРУКА та Миколу НЕЧАЯ у частині одержання хабара. Але не дала відповідь на головне запитання: у чому полягав умисел обвинувачених? Натомість суд виносить вирок, що підсудні зловживали владою з особистих інтересів, не конкретизуючи ці інтереси”, - зазначив адвокат.

Він також припускає, що судова ухвала є політично забарвленою, “оскільки проти А.НЕСТЕРУКА порушення кримінальної справи відбулося напередодні місцевих виборів, а саме реєстрації кандидатів на посаду міського голови Кам’янця-Подільського”.

Адвокат Л.КАРТУШИН наголосив, що має намір оскаржити рішення в апеляційному порядку протягом 15 діб з моменту набуття чинності вироку.

Наразі засуджені винними себе не визнають.

Як повідомляв УНІАН, Дунаєвецький районний суд 25 січня ц.р. відмовив 27-ом громадським та релігійним організаціям взяти на поруки екс-мера Кам’янця-Подільського А.НЕСТЕРУКА. Мотивом для відмови змінити міру запобіжного заходу стало те, що колишній чиновник підозрюються у скоєні тяжкого злочину.

14 вересня А.НЕСТЕРУК написав заяву про вихід із лав ВО «Батьківщина», членом якої був близько 4 років. Пізніше СБУ повідомила, що 20 вересня 2010 року викрила протиправну діяльність А.НЕСТЕРУКА і керуючого справами виконкому міської ради Кам’янця-Подільського М.НЕЧАЯ, які вимагали хабар у місцевих підприємців у 300 тисяч гривень (110 з яких вони отримали) за надання в оренду 1,5 гектара земельної ділянки.

Того ж дня прокуратура Хмельницької області за матеріалами СБУ стосовно мера та його спільника порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

24 вересня 2010 року громада Кам’янця-Подільського провела мітинги на підтримку міського голови біля стін міського СБУ і міської ради, які зібрали близько 1,5 тисячі людей.