Тимошенко: Сьогодні дуже незвичайний судовий день

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО прибула до Печерського районного суду Києва, де сьогодні продовжиться розгляд кримінальної справи щодо газових контрактів 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, вона сказала: «Сьогодні дуже незвичайний судовий день. Сьогодні паралельно із судовим процесом у Верховній Раді буде відбуватися ліквідація залишків прав людини. Саме на сьогоднішній день перед відпусткою депутатів, щасливою і добре оплачуваною, поставили 4 ключових законопроекти».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, серед законопроектів, які будуть розглядатися сьогодні у парламенті, - пенсійна реформа, яка залишить людей «без нормальної пенсії».

Як заявила Ю.ТИМОШЕНКО, її прихильники будуть протестувати сьогодні не тільки проти судового процесу, але і проти прийняття Верховною Радою пенсійної реформи.

«Саме тому сьогодні під Печерським судом і під парламентом збираються тисячі людей, профспілки. Вони сьогодні разом з нами будуть відстоювати право на нормальне пенсійне забезпечення», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, сьогодні під час судового засідання її захист буде вкотре наполягати на відводі судді Родіона КІРЄЄВА. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що Р.КІРЄЄВ не може бути суддею по її справі «і взагалі не може бути суддею».

Біля Печерського райсуду тривають акції прихильників і противників Ю.ТИМОШЕНКО. Сутичок між ними зафіксовано не було.