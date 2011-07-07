Бютівець розвідав, що пенсійну реформу проштовхуватимуть о 5-тій ранку

Народний депутат України Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ (фракція "БЮТ-Батьківщина") заявляє, що парламентська більшість планує ухвалити закон про пенсійну реформу о 5-й годині ранку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ПАВЛОВСЬКИЙ сказав на брифінгу у Верховній Раді.

Він наголосив, що фракція "БЮТ-Батьківщина" робитиме «все можливе і неможливе», щоб не допустити ухвалення пенсійної реформи.

«Ми розуміємо, що в них заплановано десь на 5 ранку це зробити, але ми будемо все робити, що в наших силах, щоб оцього пенсійного геноциду не допустити», - сказав А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Він нагадав, що законопроектом про пенсійну реформу передбачено підвищення на 5 років пенсійного віку для жінок та збільшення трудового стажу для громадян на 10 років.

Депутат також додав, що вже з 1 січня 2012 року в разі ухвалення законопроекту про пенсійну реформу будуть відраховувати «в примусовому порядку по 7% зарплати» кожного громадянина. Він наголосив, що це будуть відрахування у приватні пенсійні фонди, які утримуватимуть «ті ж самі олігархи з найближчого оточення ЯНУКОВИЧА». А.ПАВЛОВСЬКИЙ підкреслив, що таким чином олігархи додатково зароблять мільярди за рахунок українців.