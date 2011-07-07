Тимошенко одержала друге за сьогодні попередження від судді

12:45, 07 липня 2011
Політика
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Кірєєв не хоче бути "дорогим другом"?

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ, який розглядає кримінальну справу проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, сьогодні вдруге виніс їй попередження за те, що вона звертається не до нього, а звертаючись, не встає з місця.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя виніс попередження після того як Ю.ТИМОШЕНКО замість того, щоб звертатись до нього, повернулась на камери присутніх у залі операторів телеканалів і сказала: «Дорогі друзі».

Після цього Р.КІРЄЄВ сказав: «Підсудна, суд робить вам ще одне попередження, ви можете звертатись до суду і звертатись стоячи, а не сидячи».

Як повідомляв УНІАН, Р.КІРЄЄВ сьогодні вже виносив попередження Ю.ТИМОШЕНКО за неповагу до суду, оскільки вона знову не встає, коли до неї звертається суддя, або коли вона промовляє до судді.

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