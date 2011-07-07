Фюле справа Тимошенко непокоїть все більше

16:13, 07 липня 2011
Політика
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Каже, зв`язки з ЄНП не мають значення

Комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ заявляє про посилення занепокоєння щодо справи, порушеної проти Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Ш.ФЮЛЕ заявив українським журналістам сьогодні, відповідаючи на прохання прокоментувати хід судового процесу в Печерському райсуді м. Києва, де проходить розгляд кримінальної справи щодо звинувачення екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні газових контрактів у 2009 році.

«Ми висловили наше занепокоєння ще у січні. І справа не в кількості справ, а в кількості людей, які перебувають під вартою, або проти яких розслідуються справи. Я можу тільки сказати, що наше занепокоєння лише зросло за цей час”, - сказав комісар.

Водночас Ш.ФЮЛЕ не став коментувати безпосередньо процеси, які відбуваються в залі суду.

Відповідаючи на запитання щодо того, наскільки співпраця з Європейською народною партією сприяє привертанню уваги до Ю.ТИМОШЕНКО з боку Європи, Ш.ФЮЛЕ відзначив, що не бачить тут прямого зв`язку.

«Вона була прем`єр-міністром України, вона тісно працювала з ЄС, і цього достатньо для нас, щоб цікавитися, що відбувається в Україні, що відбувається з нею та її колишніми колегами», - сказав комісар ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня у залі Печерського райсуду виник конфлікт між народними депутатами від опозиції і співробітниками судової міліції «Грифон», які на вимогу судді Родіона КІРЄЄВА за порушення порядку на засіданні намагалися примусово видалити із зали народного депутата з фракції «БЮТ-Батьківщина» Євгена СУСЛОВА. Потім до зали суду увірвалися бійці спецпідрозділу «Беркут» і силою вивели Є.СУСЛОВА із зали, при цьому виштовхуючи журналістів. Пізніше за порушення порядку із зали суду було виведено Ю.ТИМОШЕНКО. Суддя заборонив їй бути присутньою на засіданні суду.

 

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