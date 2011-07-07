Сутичка біля Печерського суду: викликали «швидку» (додані фото)

Після завершення маршу опозиції до Верховної Ради України біля Печерського районного суду Києва сталася сутичка. В результаті, постраждав БЮТівський активіст. Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата Київради Олександра БРИГИНЦЯ.

Як йдеться в повідомленні, «через невмілі дії спецпідрозділів міліції під тиском колони частина опозиціонерів виявилися притиснутими до загороди, в якій знаходились кілька десятків провладних маніфестантів. Загорода впала і спецпідрозділ кинувся захищати продержавних найманців».

Як розповів О.БРИГИНЕЦЬ, «один із змопівців вдарив кийком по голові БЮТівця з Дарницького району. Коли я спробував перелізти через паркан для того, щоб допомогти йому, міліція в тому числі і майор, цинічно відштовхнули мене, не дозволивши надати першу медичну допомогу постраждалому».

Депутат Київради звернувся по допомогу до депутатів Верховної Ради від фракції «БЮТ-Батьківщина», які, користуючись своєю недоторканістю, могли пройти до травмованого. Один з народних депутатів від БЮТ – Юрій ОДАРЧЕНКО, зміг дійти до постраждалого і викликати швидку допомогу.

«На жаль, міліція вкотре продемонструвала свою політичну позицію. Вона замість того, щоб зберігати нейтралітет, вчинила агресивні дії проти неозброєних маніфестантів. Здається, ідеали Білорусі не дають спокою лідерам нашої країни», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

Фото УНІАН