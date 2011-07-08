Нардепи вирішили працювати «до переможного»

10:26, 08 липня 2011
Політика
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Сьогодні - закриття восьмої сесії

Верховна Рада України сьогодні працюватиме до завершення розгляду питань порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 234 із 361 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

У сьогоднішньому порядку денному - близько 20 питань.

Як відомо, на сьогодні заплановано закриття восьмої сесії Верховної Ради України шостого скликання.

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