Нардепи вирішили працювати «до переможного»

Сьогодні - закриття восьмої сесії

Верховна Рада України сьогодні працюватиме до завершення розгляду питань порядку денного. Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 234 із 361 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі. У сьогоднішньому порядку денному - близько 20 питань. Як відомо, на сьогодні заплановано закриття восьмої сесії Верховної Ради України шостого скликання.

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