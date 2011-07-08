Янукович - журналістам: ви за моїм онуком ще поганяйтеся

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що йому не соромно за своїх дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання чи може він вплинути на свого сина Віктора, щоб той не порушував Конституцію і не голосував у парламенті за інших народних депутатів.

В.ЯНУКОВИЧ запитав у журналістки, що поставила це питання, чи є в неї діти. Вона відповіла, що немає.

«Жаль, - сказав Президент. - Я Вам бажаю, щоб у Вас було побільше дітей. Коли Ви станете матір’ю, Ви зрозумієте, що таке дитина. Коли чіпають дітей, це зовсім інше… Я Вас запевняю, що мені не соромно за своїх дітей і онуків, і Вам бажаю, щоб Ваші діти були не гірше», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

«А коли дітей втягують у той оборот, у який Ви намагаєтесь втягнути моїх дітей, мою сім’ю… Ви ще моїх онуків… Старшому онуку вже 11 років... Давайте, поганяйтеся ще за ним», - зауважив він.