Королевська святкує тактичну перемогу

Попри ухвалення антинародної пенсійної реформи й надання нових пільг для великого бізнесу, акції «Вперед» вдалося добитися внесення важливих змін до Податкового кодексу. Про це заявила УНІАН народний депутат Наталія КОРОЛЕВСЬКА, голова Народної колегії Всеукраїнської цивільної акції «Вперед», коментуючи результати голосування за законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення деяких норм Податкового кодексу України №8217)".

«В умовах вчорашньої реформаторської вакханалії нам усе ж вдалося добитися виконання важливих вимог людей діла України. Це заслужений результат безкомпромісної громадянської позиції. Депутати не змогли проігнорувати хвилю народних протестів - починаючи з Автомайдану, Весняного маршу протесту 19 травня, «Народною варти» в червні. Об`єднавшись, громадяни України добилися тактичної перемоги в одній битві. Але це, на жаль, ще не означає перемоги в битві громадян України за свої права, за майбутнє своїх дітей», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Але, за її словами, «дорогу здолає той, хто йде. Якщо ми об`єднуватимемося, аргументуватимемо свою позицію, наполягатимемо на ній, ми виграватимемо в таких тактичних битвах. І якщо ми крок за кроком добиватимемося реалізації наших вимог, перемога буде за нами».

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу, якими звільнила від сплати єдиного соціального внеску пенсіонерів і інвалідів, які працюють на спрощеній і загальній системі оподаткування і не використовують працю найманих робітників. Депутати також ввели мораторій на планові і позапланові перевірки суб`єктів малого підприємництва до введення в дію положень, що стосуються спрощеної системи оподаткування. Крім того, ВР списала штрафи і пеню, нараховані в 2010 за несплату внесків на загальнообов`язкове пенсійне страхування підприємцями, які працюють на спрощеній системі оподаткування.

Відповідні вимоги висувалися Всеукраїнською громадянською акцією «Вперед» і були зареєстровані у Верховній Раде Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ в складі пакета законодавчих ініціатив «Народна реформа».