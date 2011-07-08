Круглий стіл «Майбутнє української ГТС»

У вівторок, 12 липня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Майбутнє української газотранспортної системи». Організатор «круглого столу» – Інститут Горшеніна. Питання, винесені на обговорення: 1. Вірогідність приватизації української ГТС. 2. Модернізація української ГТС (власний ресурс, РФ, ЄС). 3. Перспективи України в перегляді газових угод з Росією. Учасники круглого столу: 1. Михайло ГОНЧАР – директор енергетичних програм Центру сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону «Номос». 2. Олексій УРІН – радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні. 3. Олександр РАР – директор Центру ім. Бертольда Бейца при Німецькій Раді із зовнішньої політики (DGAP) (Німеччина). 4. Костянтин СИМОНОВ – генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки (РФ). 5. Сергій ГОРДІЄНКО – народний депутат України (КПУ). 6. Сергій ПАШИНСЬКИЙ – народний депутат України (БЮТ). Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter