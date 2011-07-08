Круглий стіл «Майбутнє української ГТС»
У вівторок, 12 липня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Майбутнє української газотранспортної системи».
Організатор «круглого столу» – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
1. Вірогідність приватизації української ГТС.
2. Модернізація української ГТС (власний ресурс, РФ, ЄС).
3. Перспективи України в перегляді газових угод з Росією.
Учасники круглого столу:
1. Михайло ГОНЧАР – директор енергетичних програм Центру сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону «Номос».
2. Олексій УРІН – радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні.
3. Олександр РАР – директор Центру ім. Бертольда Бейца при Німецькій Раді із зовнішньої політики (DGAP) (Німеччина).
4. Костянтин СИМОНОВ – генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки (РФ).
5. Сергій ГОРДІЄНКО – народний депутат України (КПУ).
6. Сергій ПАШИНСЬКИЙ – народний депутат України (БЮТ).
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