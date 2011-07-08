Круглий стіл «Майбутнє української ГТС»

13:50, 08 липня 2011
Політика
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У вівторок, 12 липня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Майбутнє української газотранспортної системи».

Організатор «круглого столу» – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

1. Вірогідність приватизації української ГТС.

2. Модернізація української ГТС (власний ресурс, РФ, ЄС).

3. Перспективи України в перегляді газових угод з Росією.

Учасники круглого столу:

1. Михайло ГОНЧАР – директор енергетичних програм Центру сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону «Номос».

2. Олексій УРІН – радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні.

3. Олександр РАР – директор Центру ім. Бертольда Бейца при Німецькій Раді із зовнішньої політики (DGAP) (Німеччина).

4. Костянтин СИМОНОВ – генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки (РФ).

5. Сергій ГОРДІЄНКО – народний депутат України (КПУ).

6. Сергій ПАШИНСЬКИЙ – народний депутат України (БЮТ).

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).

 

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