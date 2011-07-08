Тимошенко напрошується на ефір до Шустера

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО готова взяти участь у найближчій програмі «ШустерLive».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це йдеться у листі до Савіка ШУСТЕРА, датованому 7 липня.

«За нашими даними, редакція запрошує на останню в цьому телевізійному сезоні програму лідерів політичних сил. Хочу нагадати, що Юлія ТИМОШЕНКО є головою партії ВО «Батьківщина», - йдеться у листі прес-секретаря Марини СОРОКИ.

«Ураховуючи, що в одному з нещодавніх інтерв`ю Ви визнали існування практики, коли правляча політична сила самостійно визначає, кого делегувати на ефір Вашої програми, сподіваємося на позитивну відповідь редакції і щодо лідера найбільшої опозиційної партії Юлії ТИМОШЕНКО», - йдеться у листі.

«Оскільки напередодні Ви заявляли, що запросити Юлію ТИМОШЕНКО Вам не дозволяє той факт, що вона є учасником судового процесу, готова гарантувати, що Юлія ТИМОШЕНКО в ефірі не говоритиме на теми, пов`язані із цим процесом», - зазначила М.СОРОКА.

Станом на 13.00 п`ятниці, 8 липня, відповіді від С.ШУСТЕРА прес-служба не отримала.