Регіонали подарують Януковичу спогади про «шлях, який ми разом пройшли»
14:09, 08 липня 2011Політика
2054 0
Букет уже приготували
Народні депутати від Партії регіонів подарують Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ на день народження альбом з фотографіями і букет квітів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив лідер фракції ПР Олександр ЄФРЕМОВ.
«Ми делегацією будемо вітати Президента. Ми підготували відповідний подарунок: альбом з нашою спільною діяльністю за останні роки і гарний букет квітів», - сказав О.ЄФРЕМОВ.
За його словами, фотографії «відображають той шлях, який ми спільно пройшли».
Як повідомляв УНІАН, завтра В.ЯНУКОВИЧ виповниться 61 рік.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter