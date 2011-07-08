Регіонали подарують Януковичу спогади про «шлях, який ми разом пройшли»

Народні депутати від Партії регіонів подарують Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ на день народження альбом з фотографіями і букет квітів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив лідер фракції ПР Олександр ЄФРЕМОВ.

«Ми делегацією будемо вітати Президента. Ми підготували відповідний подарунок: альбом з нашою спільною діяльністю за останні роки і гарний букет квітів», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, фотографії «відображають той шлях, який ми спільно пройшли».

Як повідомляв УНІАН, завтра В.ЯНУКОВИЧ виповниться 61 рік.