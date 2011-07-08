У Конго розбився пасажирський літак, на борту якого було 112 людей
17:47, 08 липня 2011Політика
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Чий літак - поки невідомо
Пасажирський літак зазнав аварії в аеропорту міста Кісангані в Демократичній республіці Конго (ДРК), повідомляє РІА «Новости» з посиланням на джерело в уряді країни.
Про жертви і постраждалих наразі не повідомляється. За даними представника авіакомпанії, на борту перебували 112 осіб - пасажири і члени екіпажу.
Інформації про тип літака і його приналежність поки що немає.
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