У Конго розбився пасажирський літак, на борту якого було 112 людей

Пасажирський літак зазнав аварії в аеропорту міста Кісангані в Демократичній республіці Конго (ДРК), повідомляє РІА «Новости» з посиланням на джерело в уряді країни.

Про жертви і постраждалих наразі не повідомляється. За даними представника авіакомпанії, на борту перебували 112 осіб - пасажири і члени екіпажу.

Інформації про тип літака і його приналежність поки що немає.