У Януковича клянуться, що забрали лист "Стоп Цензурі!"

Адміністрація Президента України зареєструвала лист, який сьогодні на прес-конференції Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА передала главі держави активістка журналістського руху «Стоп цензурі!» Наталя СОКОЛЕНКО.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Лист переданий прес-секретарю Президента Дарії ЧЕПАК - керівнику міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів.

Прес-секретар Президента зазначила, що 2 із 4 наведених в листі фактів були розглянуті у четвер, 7 липня, на засіданні зазначеної міжвідомчої групи: а саме інцидент між журналістами та співробітниками «Беркута» під час судового засідання у справі Юлії ТИМОШЕНКО, та обшук в офісі харківської газети «Главное».

«Я закликаю журналістів активніше долучатися до роботи міжвідомчої групи. Саме так ми зможемо оперативно та ретельно вивчати кожен інцидент», — відзначила Д.ЧЕПАК.

У прес-службі також зазначили. що 7 липня під час засідання міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів були розглянуті актуальні інциденти за участі ЗМІ та факти, що викладені у двох листах на ім’я Президента України: від голови Національної спілки журналістів України Ігоря ЛУБЧЕНКА та головного редактора «Української правди» Олени ПРИТУЛИ.

Міжвідомчу робочу групу з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів створено розпорядженням Президента України з метою гарантування конституційних прав громадян на свободу слова та забезпечення захисту прав журналістів. Робоча група оперативно розглядатиме факти порушення профільного законодавства та подаватиме главі держави відповідні пропозиції.

Міжвідомча робоча група працює в рамках ініційованої прес-службою Президента програми «Відкрита розмова», мета якої - чесне та відкрите обговорення актуальних проблеми діяльності ЗМІ в Україні, повідомляє прес-служба Президента.

За повідомленням «Української правди», Президент України В.ЯНУКОВИЧ пішов з прес-конференції, не забравши звернення журналістського руху "Стоп цензурі!", де викладено список останніх фактів утисків ЗМІ, а також пропозиції щодо покращення цієї ситуації. Звернення так і залишилось на столі, за яким сидів В.ЯНУКОВИЧ.