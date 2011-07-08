Януковича пікетує окремий батальйон чорнобильців

Адміністрацію Президента пікетують ліквідатори аварії на ЧАЕС, інваліди війни, бійці 731 окремого батальйону спеціального захисту з вимогою захисту своїх соціальних прав.

Про це УНІАН повідомив один із учасників акції Олександр ГОЛУБ.

“На сьогодні, із двох складів батальйону, в кількості 750 чоловік в живих залишилось близько 100 чоловік, які є інвалідами та мають статус потерпілих від Чорнобильської катастрофи 1-ї категорії та статус інвалідів війни відповідних груп, в залежності від ступеня захворюваності. Після неодноразових, особистих зустрічей наших представників з керівництвом уряду держави та Верховної Ради України та залишенням без розгляду і вирішення ними низки соціальних питань та в порушення щодо нас Конституції України та ущемлення і звуження в останній час наших законних прав та інтересів ми змушені були з 29 червня 2011 року розпочати безстрокове цілодобово пікетування Адміністрації Президента України”, - сказав О.ГОЛУБ.

Він наголосив, що учасники проводять акцію позмінно у кількості 10-15 осіб. Також О.ГОЛУБ повідомив, що на початку пікетування до них вийшли представники Адміністрації Президента, яким було передані вимоги пікетувальників.