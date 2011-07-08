Російський і грузинський патріархи зустрінуться в Україні

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил і католікос-патріарх Грузії Ілія II наприкінці липня відвідають Україну, повідомив у п`ятницю журналістам прес-секретар очільника Української православної церкви Московського патріархату протоієрей Георгій Коваленко.

Московський патріарх відвідає Україну 26-28 липня, а грузинський - 25-26 липня. При цьому 26 липня відбудеться зустріч двох предстоятелів.

Патріарх Кирил також візьме участь у богослужінні на Володимирській гірці (27 липня) та в Києво-Печерській лаврі (28 липня).