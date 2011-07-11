На Хрещатику виють сирени і звучать патетичні пісні

На Хрещатику біля Печерського районного суду Києва, де сьогодні розглядається кримінальна справа екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, продовжують мітингувати її прихильники і противники.

Як передає кореспондент УНІАН, за оцінками правоохоронців, в обох мітингах беруть участь майже по 200 осіб.

Прихильники Ю.ТИМОШЕНКО читають молитви та періодично вигукують слова на її підтримку.

Як тільки починаються виступи представників партії «Батьківщина», опоненти вмикають гучні сирени.

Між транслюванням виступів представників «Батьківщини» противники Ю.ТИМОШЕНКО вмикають на повну гучність пісні патетичної спрямованості.