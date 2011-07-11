Захист Луценка підозрює, яким «дивом» Приступлюк зцілився за добу

Адвокати екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА та його водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА заявили відвід представникам прокуратури у суді, оскільки мають сумнів у їхній неупередженості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат Юрій ГРИМЧАК.

За його словами, аргументуючи клопотання, адвокати вказали на засіданні Печерського райсуду Києва на те, що мають сумнів у тому, що представники обвинувачення не втручалися у ситуацію щодо лікування Л.ПРИСТУПЛЮКА, який минулого разу був відсутній у судовій залі через те, що був госпіталізований із серцевим нападом та загостренням гіпертонічної хвороби до лікарні ім. Шалімова.

Як сказав депутат, «наступного дня ПРИСТУПЛЮК був виписаний з лікарні, тобто якимось дивом за добу сталося його зцілення».

Ю.ГРИМЧАК зауважив, що у день госпіталізації Л.ПРИСТУПЛЮКА до лікарні прибули співробітники ГУБОЗ. Він не виключив, що це сталося не без втручання органів обвинувачення.

Також, за словами депутата, під час судового засідання Ю.ЛУЦЕНКО продемонстрував суду документи Генеральної прокуратури України, у яких вказувалося, що стосовно судді Сергія ВОВКА порушена ще одна кримінальна справа і вона перебуває у провадженні.