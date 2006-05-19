СПУ віддала своє право комуністам

Фракція СПУ прийняла рішення запропонувати включити до складу Тимчасової президії Верховної Ради України представника Комуністичної партії України, тим самим делегувавши КПУ своє право на входження до президії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції Соціалістичної партії України, йдеться про те, що відповідно до нового Регламенту ВР Тимчасова президія формується з представників перших чотирьох політичних сил, які обрані до парламенту, і голови підготовчої депутатської групи. Фракція Комуністичної партії отримала п’ятий результат і, відповідно, не може делегувати до президії свого представника.

Представник Соціалістичної партії України народний депутат Іван БОКИЙ, обраний головою підготовчої депутатської групи для організації та проведення пленарних засідань першої сесії Верховної Ради України V скликання, відповідно до п.1 ст. 18 Регламенту ВР автоматично стає членом Тимчасової президії першої сесії новообраного парламенту.

Тому, на думку фракції СПУ, для забезпечення демократичності процесу президія має бути сформована з представників усіх п’яти політичних сил, що пройшли до парламенту на виборах 2006 року.