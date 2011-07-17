Комісія зможе перевірити будь-яку в'язницю, пославшись на Януковича

В Україні буде створена громадська комісія при Президентові щодо запобігання катуванням.

Про це урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Валерія ЛУТКОВСЬКА повідомила в інтерв’ю Радіо «Свобода».

За її словами, на сьогодні день вже розроблений проект указу глави держави про створення спеціальної громадської комісії при Президентові України щодо запобігання катуванням.

«Цій комісії будуть надані повноваження і можливості заходити в будь-яке місце позбавлення волі для того, щоб перевірити стан дотримання прав особи, яка утримується в цьому місці. Цій комісії буде надана можливість відповідно надавати всьому суспільству звіт про результати своєї діяльності», - повідомила В.ЛУТКОВСЬКА.

За її словами, також комісія матиме можливість надавати відповідні рекомендації Президентові України.

В.ЛУТКОВСЬКА повідомила, що до складу комісії увійдуть лише представники громадських організацій. «Зрозуміло, що в проекті указу ми не прописували склад цієї комісії. Але відразу було зазначено, що, по-перше, ця комісія складається виключно з представників громадських організацій. Там не буде представників прокуратури чи пенітенціарної системи», - сказала вона.

Водночас, за словами В.ЛУТКОВСЬКОЇ, вона запропонувала власну кандидатуру на посаду виконавчого секретаря комісії при Президентові щодо запобігання катуванням.

«Єдиний виняток, який ми дозволили собі зробити, власне, я дозволила собі зробити, оскільки все одно має бути якийсь апарат, який буде забезпечувати діяльність цієї комісії. Після розмови з представниками правозахисних організацій у проекті указу ми зазначили, що виконавчим секретарем цієї комісії буде урядова уповноважена у справах Європейського суду з прав людини», - зауважила вона.

На переконання В.ЛУТКОВСЬКОЇ, якщо Президент підпише указ про створення такої комісії, то її робота може стати дієвим механізмом для того, щоб запобігти катуванням.

Як повідомляв УНІАН, співголова Харківської правозахисної групи, член правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євген ЗАХАРОВ заявив, що за останні півтора роки ситуація з катуваннями та поганим чи жорстоким поводженням в Україні загострилась. За даними експертів, оціночна кількість потерпілих від незаконного насильства в міліції у 2010 році становила 780-790 тисяч осіб.

«Це означає, що кожні 40 секунд в міліції вчиняється акт незаконного насильства. Відомо, що у 2010 році в установах міліції загинула 51 особа (у 2009 р. – 23 загиблих), а на 20 червня 2011 року вже налічуються 26 загиблих», - констатував Є.ЗАХАРОВ.