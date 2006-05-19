ВР Криму сформувала свою президію

На сьогоднішньому пленарному засіданні Верховна Рада Автономної Республіки Крим затвердила склад своєї президії.

Як передає кореспондент УНІАН, дане рішення підтримали 59 депутатів із 83, що взяли участь у голосуванні.

Першим заступником голови ВР АРК обрано представника фракції «За Януковича!» Сергія ЦЕКОВА, заступником голови ВР АРК – представника Компартії Михайла БАХАРЕВА.

Крім того, обрані голови постійних комісій Верховної Ради Криму, яких у кримському парламенті налічується 12.

Відповідно до ст.64 Регламенту ВР АРК президія утворюється Верховною Радою АРК для координації роботи органів Верховної Ради, організації підготовки і скликання сесій Верховної Ради, формування проекту порядку денного і внесення його на затвердження сесії, забезпечення реєстрації та офіційного обнародування нормативно-правових та інших актів ВР, реалізації інших повноважень організаційного характеру, які передаються їй Верховною Радою.

У президію входять за посадою голова Верховної Ради АРК, його перший заступник і заступник, голови постійних комісій Верховної Ради АРК. Очолює президію ВР АРК голова кримського парламенту. Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим про утворення президії Верховної Ради приймається більшістю голосів депутатів від загального складу Верховної Ради. Президія ВР є постійно діючим органом Верховної Ради Криму.