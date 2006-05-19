Фідель Кастро легко проживе до 120 років

Стан здоров`я кубинського лідера Фіделя КАСТРО не викликає побоювань, і він має реальну можливість стати довгожителем і подолати 120-річний рубіж.

Як повідомляє ПРАЙМ-ТАСС, про це заявив журналістам особистий лікар Ф.КАСТРО Еухеніо СЕЛЬМАН.

Він поділився секретом довголіття свого підопічного: "Він дуже дисциплінований в способі життя, постійно займається фізичними вправами і стриманий в харчуванні". На думку Е.СЕЛЬМАНА, Ф.КАСТРО, якому в серпні виповниться 80 років, "легко подолає 120-річний рубіж".

Особистий лікар кубинського лідера взяв участь у міжнародному форумі, присвяченому проблемам тривалості життя, який проходить у Гавані. Кілька років тому Е.СЕЛЬМАН виступив ініціатором створення на Кубі "Клубу 120-річних", до якого, крім довгожителів, входять ті, хто хотів би досягти похилого віку, продовжуючи активний спосіб життя. На даний час у клубі налічується близько 7 тисяч осіб із 34 країн світу.