Янукович звільнив чиновника за порушення присяги

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Віктора АДАМОВИЧА з посади члена Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України – директора Департаменту тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Рішення прийнято відповідно до пункту 6 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу» за порушення присяги державного службовця.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН заявив, що Генпрокуратура порушила проти чотирьох посадовців Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, у тому числі голови Василя ВОЛГИ, кримінальну справу за статтею 368 ч. 3 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великих розмірах посадовцями, які займають відповідальні пости, за попередньою змовою з групою осіб).

20 липня Печерський райсуд Києва обрав В.ВОЛЗІ запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.