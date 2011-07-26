Міліція каже, що нардепи її побили

Заступник начальника Відділу зв’язків з громадськістю Управління МВС України в м. Києві Володимир ДМИТРЕНКО заявляє, що в результаті сутички у Печерському районному суді між співробітниками підрозділу судової міліції «Грифон» та народними депутатами двоє правоохоронців отримали тілесні ушкодження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ДМИТРЕНКО повідомив сьогодні журналістам біля Печерського райсуду.

«Двоє працівників міліції отримали тілесні ушкодження. Вони госпіталізовані. Судове засідання триває. У той час деякі народні депутати звернулися з заявами до міліції. Ці заяви приймаються та реєструються, триває перевірка», - сказав В.ДМИТРЕНКО.

Представник МВС наголосив, що представники судової міліції «Грифон» отримали тілесні ушкодження під час виконання рішення суду про видалення порушників із зали засідання.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не знає він, чому о 17.15 біля Печерського райсуду з’явилося шість представників спецпідрозділу «Беркут» і що вони тут роблять, В.ДМИТРЕНКО сказав: «Стоять». У подальшому він відмовився від будь-яких коментарів щодо присутності представників спецпідрозділу «Беркут».

Водночас, В.ДМИТРЕНКО не зміг повідомити кількість народних депутатів, які отримали ушкодження під час примусового виведення їх із зали суду.

У свою чергу, народний депутат Юрій ПРОКОПЧУК (фракція "БЮТ-Батьківщина") повідомив, що планує звернутися до прокуратури із заявою про порушення кримінальної справи проти працівників судової міліції «Грифон» за нанесення тілесних ушкоджень.

За його словами, він звернувся по медичну допомогу. Зараз йому накладено шину та пов’язку на лікоть лівої руки.

«Прокуратура зобов’язана порушити кримінальну справу по факту нанесення тілесних ушкоджень народному депутату України. Якщо прокуратура не зробить, це буде ще одним доказом того, що в нас не тільки нема правосуддя, а взагалі зруйновано правоохоронну систему», - додав він.

Ю.ПРОКОПЧУК заявив, що намагався сьогодні, під час примусового виведення депутатів із зали, встановити особу майора міліції «Грифон», який застосовував силу, але той відмовився назвати себе. «Тобто, можна констатувати, що цей «Грифон», можливо, і не «Грифон», а організована злочинна група, яка перебуває в суді», - додав він.