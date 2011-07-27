Луценку читають обвинувачення

Печерський районний суд Києва продовжив розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, у суді триватиме заслуховування обвинувального вироку.

Як повідомляв УНІАН, на попередньому засіданні сторона обвинувачення оголосила 118 сторінок із майже 300 обвинувального висновку у кримінальній справі Ю.ЛУЦЕНКА.

На час закриття засідання суду прокурори зупинилися на 178 сторінці. Зокрема, вони зупинилися на оголошенні обвинувачення Ю.ЛУЦЕНКА у порушеннях при організації святкувань днів міліції у 2008-2009 роках.