Кірєєв відмовився арештовувати Тимошенко

Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання прокуратури про взяття екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО під варту.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову після закінчення перерви у судовому засіданні оголосив головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ.

Зокрема, у постанові суддя Р.КІРЄЄВ зазначив, що підсудна вчиняє дії, які перешкоджають та затягують судовий процес, системно порушує порядок судового засідання та постійно висловлює зневагу суду.

Водночас суддя вважає, що взяття під варту є найсуворішим заходом, який застосовується у крайньому випадку, якщо всі інші вже вичерпано.

Суд вважає, зазначив Р.КІРЄЄВ, що на даний момент ще не вичерпані процесуальні дії, за допомогою яких можна забезпечити та дотримуватися порядку судового засідання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні суду державне обвинувачення попросило змінити міру запобіжного заходу для Ю.ТИМОШЕНКО із підписки про невиїзд на взяття під варту.