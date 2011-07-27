На Януковича подали до суду за невиконані обіцянки

Вищий адміністративний суд України відкрив провадження за позовом Дмитра ІЛЬЧЕНКА до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про визнання протиправною бездіяльність Президента України щодо не запровадження податкових канікул для малого бізнесу терміном на 5 років. Про це повідомляє “Українська правда”.При цьому на її сайті розміщено фотокопію ухвали суду.

Як стало відомо "Українській правді", автором позову проти Президента є правозахисник із Херсона, помічник-консультант народного депутата Юрія ОДАРЧЕНКА (фракція БЮТ-Батьківщина) – Д.ІЛЬЧЕНКО. За його словами, позов був поданий з метою з’ясувати, "чи можна в нашій державі домогтися виконання передвиборчих обіцянок політиків, а також для того, щоб дізнатися, яким чином юристи В.ЯНУКОВИЧА будуть виправдовувати пряме порушення його передвиборчих обіцянок".

Як відомо, ініціатива щодо податкових канікул була озвучена в передвиборчій програмі В.ЯНУКОВИЧА ще в 2009-2010 роках. Також позивач вимагає визнати протиправною бездіяльність В.ЯНУКОВИЧА, оскільки не виконано і обіцянки щодо зниження ПДВ до 17% з 1 січня 2011 року, податку на прибуток - до 19% з 1 січня 2011 року та переходу до системи контрактної армії з 1 січня 2011 року.