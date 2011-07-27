Прокурор обурив нардепів запитанням про стосунки Продана з Тимошенко
За лайку вигнали Деревляного
Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ ухвалив рішення про видалення народного депутата Василя ДЕРЕВЛЯНОГО із зали судового засідання до завершення судового розгляду кримінальної справи проти екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, своє рішення Р.КІРЄЄВ обґрунтував тим, що цей народний депутат зневажливо ставиться до суду.
Під час допиту екс-міністра палива та енергетики Юрія ПРОДАНА прокурор спитав його, в яких стосунках він наразі знаходиться з підсудною. Це викликало обурення у депутатів і на адресу прокурорів почали лунати нецензурні висловлювання.
Після встановлення особи, яка це робила, і яким виявився В.ДЕРЕВЛЯНИЙ, Р.КІРЄЄВ за зневажливе ставлення видалив його з зали.