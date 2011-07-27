Прокурор обурив нардепів запитанням про стосунки Продана з Тимошенко

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ ухвалив рішення про видалення народного депутата Василя ДЕРЕВЛЯНОГО із зали судового засідання до завершення судового розгляду кримінальної справи проти екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, своє рішення Р.КІРЄЄВ обґрунтував тим, що цей народний депутат зневажливо ставиться до суду.

Під час допиту екс-міністра палива та енергетики Юрія ПРОДАНА прокурор спитав його, в яких стосунках він наразі знаходиться з підсудною. Це викликало обурення у депутатів і на адресу прокурорів почали лунати нецензурні висловлювання.

Після встановлення особи, яка це робила, і яким виявився В.ДЕРЕВЛЯНИЙ, Р.КІРЄЄВ за зневажливе ставлення видалив його з зали.