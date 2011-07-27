Представник Нафтогазу підтвердив свідчення Тимошенко

Печерський районний суд Києва, який розглядає кримінальну справу за обвинуваченням колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень при укладення газової угоди з РФ у 2009 р., приступив до допиту третього свідка - екс-міністра промислової політики Володимира НОВИЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, перед ним було допитано представника НАК «Нафтогаз України».

В той же час представник НАК «Нафтогазу» серед своїх показів підтвердив, що базова ціна на газ за контрактами між Україною та Росією становила не 450 дол., а 450 дол. мінус 25%. Таким чином, він підтвердив свідчення Ю.ТИМОШЕНКО, що базова ціна на газ становить 360 дол. за тисячу кубометрів.