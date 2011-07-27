"Свободівці" наглянули, щоб комуністи не підняли у Львові червоний прапор

Львівський окружний адміністративний суд прийняв рішення про заборону проведення заходів 27 липня на Пагорбі Слави та біля Монументу Слави у Львові.

Як повідомила УНІАН начальник юридичного управління Львівської міської ради Гелена ПАЙОНКЕВИЧ, увечері 26 липня, Львівський окружний адміністративний суд прийняв рішення про заборону масових заходів 27 липня на Пагорбі Слави та біля Монументу слави, які мали проводити громадська організація «Сокіл», Львівська міська рада ветеранів та Комуністична партія України.

«Львівський окружний адміністративний суд прийняв рішення заборонити проводити заходи 27 липня трьом організаціям, які подали попередньо заяви у міську раду. Йдеться про громадську організацію «Сокіл», Комуністичну партію та Раду ветеранів», - додала Г.ПАЙОНКЕВИЧ

Як повідомив УНІАН один з ініціаторів проведення заходів, голова Львівської обласної організації Антифашистського комітету України, член КПУ Олександр КАЛИНЮК, сьогодні представники ветеранських організацій, Антифашистського комітету та Комуністичної партії України, виконуючи рішення суду відмінили проведення урочистого мітингу і зібралися об 11.30 на площі біля Монументу Слави лише для того, щоб «кожен від себе особисто поклав квіти до підніжжя пам’ятника воїнам, які визволяли Львів 67 років тому».

Також, за словами О.КАЛИНЮКА, на площі були присутні кілька десятків представників молодіжного крила ВО «Свобода» - громадської організації «Сокіл», які «спостерігали чи не порушимо ми рішення суду і чи не піднімемо червоні прапори».

«Велика кількість правоохоронців, які були на площі, дозволила забезпечити правопорядок і не допустити провокацій з боку радикалів», - зазначив О.КАЛИНЮК.

Як повідомляв УНІАН, до Львівської міської ради надійшло чотири заявки на проведення заходів у Львові 27 липня у однаковий час і в одному місці. Дві з цих заявок надійшли від Львівської міської ради ветеранів, одна від молодіжної громадської організації «Сокіл» та від Комуністичної партії України.

У зв’язку з чим, міська рада звернулася до суду з проханням заборонити заходи 27 липня. Відповідне прохання звернутись до суду надійшло до міської ради і від міського управління внутрішніх справ, оскільки проведення цих заходів створювало загрозу громадській безпеці.