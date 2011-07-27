Луценко просить повторити обвинувачення

Представники прокуратури закінчили оголошення обвинувального висновку на судовому засіданні у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як було закінчено оголошення обвинувального висновку, Ю.ЛУЦЕНКО звернувся до суду з клопотанням зобов’язати представників прокуратури оголосити ту частину висновку, яку він не чув, оскільки рішенням суду був вилучений із зали суду.

Зокрема, Ю.ЛУЦЕНКО нагадав, що він не мав можливості почути близько 100 перших сторінок обвинувального висновку. «Тому я не вважаю, що мені був оголошений обвинувальний висновок. Прошу оголосити мені обвинувальний висновок у повному обсязі», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Разом з тим представники прокуратури з цього питання зазначили, що закон не передбачає повторного оголошення обвинувального висновку.

Порадившись на місці, суд ухвалив рішення залишити клопотання Ю.ЛУЦЕНКА без задоволення.

Загалом обвинувальний висновок нараховує понад 300 сторінок. Його почали оголошувати в суді ще 14 липня.

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Печерський районний суд Києва оголосив перерву в справі екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА до 09.30 8 серпня.