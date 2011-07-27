Тимошенко попередила Кірєєва про відповідальність за катування

У засіданні Печерського районного суду Києва в справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО оголошено перерву до 10.00 28 липня

Як передає кореспондент УНІАН, рішення ухвалив суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ після того, як Ю.ТИМОШЕНКО вкотре почала вимагати оголошення перерви.

Вона наголосила, що сьогодні суд працював без перерви.

«Ви займаєтеся катуванням… Ви порушуєте трудове законодавство», - сказала вона.

В свою чергу Р.КІРЄЄВ наголосив, що допиту чекають ще два свідки. Однак він все ж таки змушений був оголосити перерву.

Всього за сьогоднішній день було допитано 5 свідків.