Тимошенко: Янукович злякався
Про арешт і мафію
Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не має наміру через загрозу її арешту залишати країну
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам після закінчення судового засідання у Печерському райсуді Києва.
«Завтра я обов’язково буду в суді. Я знаю, що вони розраховують, що після сьогоднішніх клопотань прокурорів про арешт я буду залишати країну. Я хочу публічно заявити: свою країну залишати я не буду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
На її думку, клопотання державного обвинувачення про зміну стосовно неї міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на утримання під вартою є своєрідною формою тиску на неї.
«Я думаю, що вони таким чином випробовують мене на міцність і перевіряють чи не виникне у мене страх перед мафією. Але злякався ЯНУКОВИЧ, і відступив, відмінив своє доручення мене арештовувати під тиском світової спільноти, під тиском думки народу України», - переконана вона.