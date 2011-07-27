Тимошенко: Янукович злякався

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не має наміру через загрозу її арешту залишати країну

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам після закінчення судового засідання у Печерському райсуді Києва.

«Завтра я обов’язково буду в суді. Я знаю, що вони розраховують, що після сьогоднішніх клопотань прокурорів про арешт я буду залишати країну. Я хочу публічно заявити: свою країну залишати я не буду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, клопотання державного обвинувачення про зміну стосовно неї міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на утримання під вартою є своєрідною формою тиску на неї.

«Я думаю, що вони таким чином випробовують мене на міцність і перевіряють чи не виникне у мене страх перед мафією. Але злякався ЯНУКОВИЧ, і відступив, відмінив своє доручення мене арештовувати під тиском світової спільноти, під тиском думки народу України», - переконана вона.