Українська Гельсінська спілка виправдала Тимошенко

Звинувачення Юлії Тимошенко лежать не в кримінальній, а у політичній площині. Про це заявив Володимир Яворський, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини в інтерв’ю провідній газеті Норвегії «Aftenposten».

За його словами в УГС переконані, що звинувачення на адресу Юлії Тимошенко не пов’язані кримінальною сферою. «Вона нічого не отримала в обмін на підписання газової угоди», - зазначив Яворський. Ці звинувачення пов’язані з її політичними рішеннями, каже він.

Натомість виконавчий директор УГС різко критикує нинішній режим в Україні та наголошує, що команда Віктора Януковича контролює усі гілки влади, хоча в теорії вони мали би бути незалежні одна від одної.

«Вони контролюють все: міліцію, суд, прокуратуру. Винятком є Верховний суд. У цій країні влада призначає «своїх» людей. У нас немає жодного незалежного органу влади», - цитує голову Української Гельсінської спілки газета «Aftenposten».

«Aftenposten» також звертає увагу на слова Яворського про те, що «Президент Віктор Янукович, разом зі своїми олігархічним оточенням контролює близько 80% телевізійних каналів». Це, за словами правозахисника, дозволяє владі маніпулювати громадською думкою.

Проводячи власний аналіз, журналіст видання «Aftenposten» доходить висновку, що Україна під керівництвом Віктора Януковича прямує до авторитарного режиму на зразок Білорусі.

Автор також наводить висновки Директора політико-правових програм Центру Разумкова Юрія Якименка, який стверджує, що якби Юлія Тимошенко не була лідером опозиційного руху, то вірогідність її притягнення до суду була би значно меншою.