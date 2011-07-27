Януковича попереджають: він може лишитися самотнім гравцем на світовій арені

Чи може Україна прямувати в Європу, нехтуючи європейськими цінностями? Про це йдеться у статті Стівена Пайфера, посла США в Україні в 1998-2000 рр. у KyivPost.

"Судовий розгляд справи Тимошенко, що досі триває, перетворився на фарс.

На Заході одностайно заявляють про те, що суд над екс-прем’єром є спробою вивести з гри лідера опозиції.

Західні високопосадовці вже попереджали українського президента, що порушення принципів демократії матиме негативні наслідки для його зовнішньої політики, а також для взаємодії на міждержавному рівні. І президент України повинен дослухатися до цих попереджень, інакше відносини України з Заходом можуть зазнати краху, так як і його сподівання щодо вступу в Євросоюз, а Януковичу дістанеться роль самотнього гравця на світовій арені".

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