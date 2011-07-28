Рабінович каже, що за Януковича євреям в Україні живеться краще

Після зміни Президента ситуація для єврейської громади України, безумовно, змінилася на краще. Про це заявив віце-президент Європейського єврейського Союзу (EJU) Вадим РАБІНОВИЧ на зустрічі з журналістами у Брюсселі 27 липня.

Як передає Mignews, за словами В.РАБІНОВИЧА, «сьогодні немає сплесків і намагань героїзації фашистів, сьогодні послідовники нацизму і расових теорій, все ці "ратушняки" починають ховатися і йти у минуле. Це заслуга Президента і його команди, тут немає про що сперечатися».

Як зазначив В.РАБІНОВИЧ, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ і прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ беруть найактивнішу участь в унікальній меморіальній події, яка покликана увічнити пам`ять розстріляних у Бабиному Яру 70 років тому. Створено державний комітет, намічено багато заходів, запрошені єврокомісари і європарламентарії, заокеанські гості, представники єврейських громад і лідери громадських організацій багатьох країн. Зокрема, розповів віце-президент EJU, на 3 жовтня ц.р. намічено дуже багато заходів. За європейським часом об 11:00 (о 12:00 за київським) буде закладений перший камінь у майбутній грандіозний меморіал жертвам Бабиного Яру.

За словами В.РАБІНОВИЧА, «ми чекали цього багато-багато років. Це – відновлення правди і справедливості».