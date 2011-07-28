Кірєєв видалив нардепа із зали за слова «Слухаю, Ваша нечесть»

Суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ ухвалив рішення про видалення народного депутата Андрія ПАВЛОВСЬКОГО із зали суду до кінця розгляду справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, під час допиту свідка Костянтина БОРОДІНА прокурори почали ставити питання, які викликали обурення народних депутатів. На адресу прокурорів почали лунати нецензурні слова. Суддя Р.КІРЄЄВ попросив правоохоронців встановити особу, яка собі це дозволяє.

Правоохоронець вказав на А.ПАВЛОВСЬКОГО, але разом з ним підвелися усі народні депутати від "БЮТ-Батьківщини", що були присутні в залі.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ звернувся до Р.КІРЄЄВА зі словами: «Слухаю, Ваша нечесть». Це обурило Р.КІРЄЄВА, і він ухвалив рішення про видалення А.ПАВЛОВСЬКОГО із зали до кінця розгляду справи. «Ви у брутальній і грубій формі висловилися на адресу суду», - сказав Р.КІРЄЄВ, додавши, що спочатку він хотів тільки зробити А.ПАВЛОВСЬКОМУ зауваження.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ почав виходити з зали, але зупинився на півдорозі. Це сталося тому, що заступник лідера фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН вимагав від судді пояснити, чому даний інцидент знімається на відеокамеру невідомими особами, хоча відеозйомка заборонена.

На це Р.КІРЄЄВ наголосив, що згідно з раніше ухваленою постановою дозволяється відеозйомка працівниками правоохоронних органів, які мають фіксувати подібні правопорушення. А.КОЖЕМ’ЯКІН почав вимагати, аби особа, яка вела відеозйомку, показала своє посвідчення. Однак чоловік з відеокамерою не реагував на це.

Тоді Р.КІРЄЄВ звернувся з проханням до А.КОЖЕМ’ЯКІНА, посилаючись на його честь офіцера, аби той все ж не перешкоджав виходу А.ПАВЛОВСЬКОГО із зали. За словами Р.КІРЄЄВА, він помітив, як А.КОЖЕМ’ЯКІН сказав, аби А.ПАВЛОВСЬКИЙ не виходив. «Не робіть дій, які б свідчили, що Ви створюєте напругу в засіданні», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Після цього А.ПАВЛОВСЬКИЙ почав вимагати, аби суддя оголосив перерву. «Оголосіть перерву і викиньте мене із зали, як Ви це любите», - сказав А.ПАВЛОВСЬКИЙ, але згодом вийшов із зали добровільно.