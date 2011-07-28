Прес-тур на зйомки російсько-українського фільму «Матч»

Журналістів запрошують взяти участь у прес-турі, присвяченому зйомкам російсько-українського фільму «Матч».

Прес-тур відбудеться 3 серпня 2011 року в м. Васильків з 12.00 до 15.00.

Цього дня зніматимуться футбольні сцени легендарного «матчу смерті», який був зіграний київськими футболістами з німецькою командою Flakelf в окупованому Києві в серпні 1942 року.

У зйомках 3 серпня беруть участь актори Сергій БЕЗРУКОВ та Єлизавета БОЯРСЬКА.

Також цей знімальний день прикметний масовими сценами на футбольному стадіоні, які обіцяють бути захоплюючими і видовищними. Зйомка всіх футбольних сцен здійснюється за підтримки Федерації футболу.

В рамках прес-туру відбудеться брифінг продюсерів фільму «Матч», а також виконавців головних ролей - Сергія БЕЗРУКОВА (Раневич) і Єлизавети БОЯРСЬКОЇ (Ганна, його кохана).

Для акредитованих журналістів буде організовано трансфер на знімальний майданчик і назад в Київ. Місце і час зустрічі буде повідомлено після закінчення акредитації, 2 серпня 2011 р.

Акредитація проходить до 13:00 2 серпня 2011 року. Акредитація обов'язкова!

Представникам ЗМІ, які хочуть взяти участь у прес-турі, за додатковою інформацією і з питань акредитації звертатися до прес-менеджера кінофільму Каті ВИНОГРАДОВОЇ.

Тіл.: +380988862143;

Эл. пошта: katya@pronto.kiev.ua

*** Фільм заснований на реальних подіях. Стрічка розповідає про легендарний "матч смерті", зіграний в окупованому німцями Києві влітку 1942 р. Під час матчу 9 серпня київська команда «Старт», що складалася з гравців клубів «Динамо» і «Локомотив», обіграла німецьку збірну Flakelf, що складалася з льотчиків і техніків німецької армії, посилену професійними спортсменами, з рахунком 5:3.

Це був широко розрекламований окупантами матч-реванш, в якому їм потрібна була перемога. На футболістів «Старту» чинився тиск з метою вплинути на результат матчу в потрібну для окупантів сторону. Проте, не дивлячись на всі перешкоди, команда «Старт» перемогла.

Головні ролі у фільмі зіграють Сергій БЕЗРУКОВ, Єлизавета БОЯРСЬКА, Станіслав БОКЛАН, Катерина КЛИМОВА, Остап СТУПКА.

Картина вийде на екрани напередодні 70-річчя «Матчу смерті» і, враховуючи, що в 2012 році в Україні пройде Євро-2012, буде приурочена до цієї події.