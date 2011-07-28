Свідок назвав Тимошенко Наталією Михайлівною

Допит заступника директора Департаменту нафтової, газової та нафтопереробчої промисловості Міненерго Костянтина БОРОДІНА, якого було викликано з боку державного обвинувачення, у Печерському райсуді у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО тривав майже півтори години.

Як передає кореспондент УНІАН, після допиту головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ на вимогу Кримінально-процесуального кодексу заборонив К.БОРОДІНУ спілкуватися з іншими свідками по цій справі.

Під час надання показань К.БОРОДІН повідомив, що безпосередньо брав участь у роботі міжвідомчої комісії з аналізу фінансово-господарської діяльності НАК «Нафтогаз України», яка за результатами своєї діяльності надала слідству комісійну довідку перевірки окремих питань діяльності НАК «Нафтогаз України».

К.БОРОДІН підтвердив свій підпис під цією комісійною довідкою, проте зміг згадати лише про одне засідання комісії, яке проходило у приміщенні Контрольно-ревізійного управління і тривало понад дві години.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що вважає неможливим проведення аналізу діяльності такої компанії як «Нафтогаз Україна» за три роки.

«У 2009 році ціна на газ для України підвищилася на 29,8%. Таке зростання ціни спричинило додаткові витрати НАК «Нафтогаз України» на закупівлю паливного газу, які склали 194,6 млн. доларів. Ці надлишкові витрати могли бути значно вищими, якби не падіння кон’юнктури на світових ринках», - сказав К.БОРОДІН.

На уточнююче запитання Ю.ТИМОШЕНКО К.БОРОДІН відповів, що саме надлишкові витрати НАК «Нафтогаз України» і є збитками цієї компанії. Хоча він не зміг пояснити технологію, за якою обраховувалися ці надлишкові витрати.

Державне обвинувачення також ставило свої запитання перед свідком, одне з яких стосувалося його освіти. «Я філолог за освітою», - зазначив К.БОРОДІН.

Ця відповідь викликала у Ю.ТИМОШЕНКО критичне зауваження, і після того, як він підтвердив, що свого часу працював прес-секретарем міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА, заявила: «Я вважаю, що людина, яка має філологічну освіту, яка працювала прес-секретарем пана БОЙКА, який безпосередньо мав відношення до «РосУкрЕнерго», не може робити економічні експертизи, тому що в нього немає ні компетенції, ні незалежності».

Під час своїх запитань до свідка екс-прем’єр одного разу переплутала його ім’я, назвавши його Андрієм Володимировичем. У відповідь на таке звернення К.БОРОДІН назвав її Наталією Михайлівною, після чого Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до нього – Дмитро Васильович.

*** К.БОРОДІН керував прес-центром НАК "Нафтогаз України", зокрема, у 2004 році. Після Помаранчевої революції був керівником Центру енергетичних досліджень. У 2007 році - також керівник прес-центру НАКу, а потім - прес-секретар Міністерства палива та енергетики з середини 2007 року (міністром був Ю.БОЙКО, головою уряду – Віктор ЯНУКОВИЧ). Після того, як у 2008 році уряд очолила Ю.ТИМОШЕНКО, К.БОРОДІН знову керував Центром енергетичних досліджень. Після президентських виборів 2010 року повернувся у Міненерго.