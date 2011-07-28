Тимошенко підтримала клопотання прокуратури

Печерський районний суд Києва виріши допитати у кримінальній справі, порушеній за обвинуваченням колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень при укладенні газових угод 2009 року, екс-заступника голови НАК «Нафтогаз» Ігоря ДІДЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд ухвалив сьогодні.

Зокрема, клопотання про заслуховування І.ДІДЕНКА внесла сторона державного обвинувачення – прокурори.

Сторона обвинувачення зазначила, що 19 січня І.ДІДЕНКО підписав одну з газових угод. Під час засідання було встановлено, що І.ДІДЕНКО наразі перебуває в СІЗО.

Клопотання прокуратури підтримала і сама Ю.ТИМОШЕНКО. Вона наголосила, що «ДІДЕНКО має бути обов’язково допитаний, оскільки він раніше не допитувався».

Вона також намагалася заявити клопотання про залучення до допитів і інших свідків, однак суддя головуючий у судовому засіданні суддя Родіон КІРЄЄВ її перервав і зазначив, що це має бути зроблено в установленому порядку.

Після цього суддя Печерського райсуду оголосив перерву до 10.00 29 липня, аби доставити до суду та викликати інших свідків.