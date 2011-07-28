Партія Тігіпка про верх цинізму і політичну агресію

Одеська обласна організація партії «Сильна Україна» вважає узяття під варту керівника Одеського морського торгового порту Миколи ПАВЛЮКА «верхом цинізму і неприкритої політичної агресії, мета якої – позбавитися впливового і досвідченого керівника».

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві.

Вважаючи М.ПАВЛЮКА «одним із небагатьох професіоналів у морській і транспортній сферах, досвідченим і успішним керівником», обласна організація «Сильної України» назвала «узяття його під варту, причому в тій формі, у якій це було зроблено, з урахуванням його дуже поганого самопочуття, верхом цинізму і неприкритої політичної агресії, мета якої – позбавитися впливового і досвідченого керівника».

Після пред`явлених йому звинувачень М.ПАВЛЮК «повівся найрозсудливішим, законослухняним і порядним чином, незважаючи на поганий стан здоров`я», «продемонструвавши готовність брати участь у розслідуванні справи», підкреслюється у заяві.

Автори документа зазначають, що «М.ПАВЛЮК має право на об`єктивний розгляд кримінальної справи з урахуванням пред`явлених йому звинувачень, зважаючи на його заслуги, вік і самопочуття».

«Сильна Україна» жодною мірою не має наміру втручатися у хід розслідування і давати оцінку висунутих проти М.ПАВЛЮКА звинувачень, оцінити які повною мірою може тільки суд, - наголошується у заяві. - Але ті методи і способи ведення слідства, які застосовуються до М.ПАВЛЮКА правоохоронними органами і судом, нелюдяні і повністю дискредитують систему правосуддя України в очах громадськості».

Як повідомляв УНІАН, у перший раз М.Павлюк був затриманий 22 липня за підозрою в незаконній витраті понад 170 тис. грн. на користь комерційної структури на ремонт готелю «Одеса» і доставлений до сімферопольського ізолятора.

Кримінальну справу завела прокуратура Одеси, а Генеральна прокуратура України доручила розслідування прокуратурі Криму. Кримська прокуратура перекваліфіковувала справу і порушила її за ч.2. ст. 364 КК безпосередньо проти начальника порту.

Суд у Сімферополі 25 липня відпустив М.ПАВЛЮКА з ізолятора під заставу в 180 тис. грн., після чого 71-річний керівник порту потрапив до лікарні в Одесі.

Увечері 27 липня М.ПАВЛЮКА помістили в ізолятор тимчасового тримання в Сімферополі.

Прокуратура Криму порушила проти нього ще одну кримінальну справу по ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків).