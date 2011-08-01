Медведєв не полетів до Криму через відмову Києва в злитті Газпрому і Нафтогазу?

Дмитро Медведєв вимушений був святкувати День ВМФ в Балтійську, оскільки Київ не піддався на ультиматум Кремля, який фактично зумовив візит президента Росії до Севастополя підписанням там угоди по об`єднанню «Газпрому» і «Нафтогазу», повідомляє у понеділок газета «Коммерсант».

За даними «Ъ», Кремль і російський МЗС, готуючись до дня ВМФ, вели з Києвом активні переговори про те, щоб президент відзначив його в Севастополі.

«Це дійсно обговорювалося. Москва виявляла таке бажання, – визнало джерело «Ъ» в МЗС України. – Але домовитися не вдалося. Причому рішення про це ухвалювалося на найвищому рівні». Дипломатові важко назвати конкретну причину зриву візиту президента Росії. За його словами, про «всі підводні камені» в українському керівництві в МЗС знають всього декілька людей.

Співбесідники «Ъ» в українському керівництві висловили припущення, що основною причиною того, чому Москва і Київ не погодили візит президента Росії до Севастополя, могла бути політична. Російсько-українські відносини переживають зараз не кращі часи, а в червні Москва і Київ узагалі вступили у відкритий конфлікт через навчання Sea Breeze 2011 і заходу в Чорне море для участі в них ракетного крейсера США Monterey, оснащеного зенітно-ракетним комплексом Aegis.

Крім того, Москва відкрито дорікає Києву в тому, що при президентові Януковичі він активно нарощує співпрацю з НАТО, обговорюючи з альянсом чутливі для Москви питання.

Втім, як з`ясував «Ъ», куди важливішою причиною приїзду Дмитра Медведєва, що не відбувся, до Севастополя виявилася вуглеводнева. Як розповіло «Ъ» джерело в МЗС України, знайоме з підготовкою візиту, основною умовою його проведення російська сторона ставила підписання конкретних домовленостей з об`єднання «Газпрому» і українського «Нафтогазу» на умовах Москви.

«Оскільки ми визнали це для себе невигідним, нам було заявлено: тоді й візиту не буде, – пояснив співбесідник «Ъ.» – Хоча з урахуванням нинішнього стану російсько-українських відносин ми зацікавлені в будь-якому контакті президентів – незалежно від того, завершиться він підписанням яких-небудь документів чи ні».

У Кремлі «Ъ» цю версію повністю підтвердили.

Газета.ру