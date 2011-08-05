Печерський суд посилено охороняють

Печерський районний суд м. Києва охороняється у посиленому режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, прохід до суду перекритий залізною огорожею, перед якою стоїть близько 40 працівників міліції.

Журналістів вже не пропускають до приміщення суду, мотивуючи це тим, що він вже закритий.

Як відомо, згідно з розпорядком роботи Печерського райсуду, у п’ятницю – короткий день. Суд працює з 8 год. ранку до 15.45.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 серпня, Печерський районний суд м. Києва ухвалив постанову про арешт колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.