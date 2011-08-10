Турчинов: з підписанням газових контрактів не можна було зволікати

Колишній перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що у січні 2009 року уряд не міг зволікати з підписанням газових контрактів з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні під час допиту у Печерському райсуді Києва як свідка від захисту у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

«Той, хто розповідає, що ми пару місяців могли вести дискусії, – неосвічена людина або свідомо дає неправдиві покази. Вона (газотранспортна система України – УНІАН) день не могла протриматися. Там на години йшов рахунок», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, Україна через припинення постачання газу та у зв’язку зі зниженням тиску в газопроводах несла значні збитки. «У зв’язку з тим, що почав падати тиск, було намічено відключити металургійну галузь», - нагадав колишній перший віце-прем’єр, зазначивши, що на той час вже були введені обмеження на забезпечення газом підприємств хімічної промисловості.

О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що, незважаючи на кризові умови, тодішньому прем’єру Ю.ТИМОШЕНКО вдалося досягнути домовленостей про поставки газу за найоптимальнішими умовами, враховуючи обставини на той час.

«Завдяки переговорам Україна отримувала газ по 232 доларів за 1 тисячу кубічних метрів. Те, що ви зробили у Москві, ви врятували всю країну», - переконаний колишній перший віце-прем’єр.